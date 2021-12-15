Роспотребнадзор Петербурга попросили разрешить работу ресторанов в новогоднюю ночь

В Петербурге призвали не ограничивать работу ресторанов в новогоднюю ночь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге просят Роспотребнадзор разрешить работать ресторанам в новогоднюю ночь. Как пишет "Мойка78", с таким предложением в ведомство обратился депутат Законодательного собрания города Дмитрий Панов.

- Парламентарий написал письмо от имени предпринимателей города. В нем он просит региональное управление Роспотребнадзора разрешить работать тому бизнесу, где все сотрудники привиты от коронавируса, - пишет издание.

Также Панов предложил перенести сроки введения QR-кодов для мест общепита с 27 декабря на начало февраля следующего года. Кроме того, он отметил в своем письме, что было бы правильно разрешить работать фудкортам, у которых уровень вакцинации среди сотрудников достигает 85 процентов. При этом увеличить и количество посетителей с 50 процентов до 75 процентов.