Полиция задержала курсанта университета имени Макарова, который угрожал расстрелять преподавателей на экзамене

Студент угрожал устроить теракт в морском университете. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские из центра «Э» - по противодействию экстремизму – задержали студента Университета Морского и речного флота имени Макарова, который в разговоре с сокурсниками грозился расстрелять преподавателей.

- Студент третьего курса в ходе переписки с одногруппниками в соцсети выразился негативно в адрес преподавателей университета, высказывая намерение прийти в вуз с оружием и расстрелять преподавателей при сдаче зачетов, - сообщает источник «КП-Петербург».

Полиция срочно выехала по месту жительства молодого человека, но нашли его лишь в пять утра в компьютерном клубе на Бассейной улице. Парня привезли в отделение, но почти сразу стало понятно, что ему нужна медпомощь. Вызванные на место врачи увезли студента в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Позднее родители задержанного подтвердили, что их сын состоял на учете в диспансере с диагнозом шизофрения.