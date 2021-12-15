Мошенников с фальшивыми деньгами задержали в Петербурге

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных денег в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, которые занимались мошенничеством с фальшивыми деньгами. Как рассказали 15 декабря 2021 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, они скупали у горожан технику, расплачиваясь поддельными купюрами.

- В середине ноября стало известно, что у мужчины в одном из банков Василеостровского района была изъята пятитысячная банкнота с признаками подделки. Указанная банкнота была направленна на экспертизу, которая подтвердила, что данный денежный билет изготовлен не производством Гознак, - рассказали в полиции.

Мужчина пояснил, что эту купюру получил от неизвестного, который купил у него технику с сайта объявлений. Так полицейские обнаружили канал распространения поддельных денег. Всего они выявили около десяти фактов сбыта фальшивок.

В итоге были задержаны двое мужчин 26 и 44 лет. Выяснилось, что купюры они покупали в интернете через закладки. При досмотре у них изъяли поддельные деньги. Также устанавливается причастность их к сбыту наркотиков.