Губернатор Ленобласти проверил стройку в Усть-Луге

Губернатор Ленобласти посетил стройку в Усть-Луге. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Кингисеппский район, а точнее поселок Усть-Луга, где идет крупнейшая по масштабам стройка в стране. Десятки тысяч рабочих подготавливают территорию к возведению завода по переработке газа.

- Крупнейшая стройка в России ведется по графику. Сегодня совместно органами власти и подрядчиками мы существенно продвинулись в решении вопросов организации. Появились съезды, установки для мойки колес грузовиков, ведется строительство городков для рабочих с медпунктами и столовыми, - приводит слова главы региона пресс-служба областной администрации.

Власти 47 региона и подрядчики утвердили «дорожную карту», по которой все проблемы будут решены до конца первого квартала 2022 года. В частности, в Усть-Луге появится новый отдел полиции.

Справка «КП»:

Завод в Усть-Луге станет крупнейшим в России и вторым по масштабам в мире. Он будет перерабатывать около 45 млрд кубометров газа. Здесь же будут выпускать более трех млн тонн полимеров в год.