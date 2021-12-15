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Политика15 декабря 2021 8:21

Двух членов избиркома Петербурга отстранили от должностей

За это проголосовали депутаты ЗакСа города
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Никита НЕСТЕРОВ
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Заксобрание отправило в отставку двух членов Горизбиркома

Заксобрание отправило в отставку двух членов Горизбиркома

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания 15 декабря 2021 года проголосовали а отставку членов избирательной комиссии. Речь идет об Алле Егоровой и Дмитрие Краснянском, которые в комиссии имеют право решающего голоса. Голосование прошло во время заседания.

- Три дня на подборку новых кандидатур - слишком мало. Не надо устраивать спешку. Предлагаю до 12 января. А то мы опять можем ошибиться в людях, - выступил депутат Александр Шишлов.

Отмети, что Дмитрий Краснянский работал в избирательной комиссии Северной столицы с 1955 года. С 2008 по 2012 года он занимал должность заместителя ее председателя, после чего покинул состав и вновь вернулся в должность в 2016 году.