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Общество15 декабря 2021 8:50

Депутаты ЗакСа предложили запретить установку вышек сотовой связи в Петербурге

С предложением ввести мораторий они обратились к губернатору
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Депутаты испугались сотовых вышек.

Депутаты испугались сотовых вышек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Заксобрания поддержали обращение к губернатору о введении моратория на установку вышек сотовой связи в Петербурге. Но речь идет не о полном отказе от развития сотовой связи в городе, а лишь о временной мере до принятия единого регламента размещения антенно-мачтовых сооружений.

- Депутат Кущак обратился к губернатору с просьбой ограничить установку вышек сотовой связи в городе. По мнению народного избранника, их воздействие на здоровье жителей недостаточно изучено, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Другим аспектом недовольства горожан парламентарий назвал неэстетический вид сооружений, который может портить историческую панораму города.

Инициативу коллеги поддержало большинство депутатов ЗакСа.