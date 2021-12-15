Депутаты ЗакСа предложили запретить установку вышек сотовой связи в Петербурге

Депутаты испугались сотовых вышек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Заксобрания поддержали обращение к губернатору о введении моратория на установку вышек сотовой связи в Петербурге. Но речь идет не о полном отказе от развития сотовой связи в городе, а лишь о временной мере до принятия единого регламента размещения антенно-мачтовых сооружений.

- Депутат Кущак обратился к губернатору с просьбой ограничить установку вышек сотовой связи в городе. По мнению народного избранника, их воздействие на здоровье жителей недостаточно изучено, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Другим аспектом недовольства горожан парламентарий назвал неэстетический вид сооружений, который может портить историческую панораму города.

Инициативу коллеги поддержало большинство депутатов ЗакСа.