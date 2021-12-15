Петербург спустился на второе место по заражаемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге на 15 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург опустился с первого места по заражениям коронавирусом на второе. Об этом сообщили в оперативном штабе по COVID-19 15 декабря 2021 года. Лидерство снова заняла Москва.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявлен еще у 2055 человек. Также скончались 59 пациентов и выздоровели 2426 зараженных, - рассказали в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 821 320 жителей города, выздоровели 763 825 пациентов. Жертвами инфекции стали 27 067 петербуржцев.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Накануне депутат ЗакСа обратился с письмом в Роспотребнадзор с просьбой разрешить работать в новогоднюю ночь ресторанам. Также он предложил перенести введение QR-кодов для точек общепита с 27 декабря на начало февраля 2022 года.