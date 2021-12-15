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Общество15 декабря 2021 9:09

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия открыт в Петербурге

Его построили в рекордные сроки, менее чем за год
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Больнице Святого Георгия открылся новый корпус. Фото: Пресс-служба губернатора СПб

В Больнице Святого Георгия открылся новый корпус. Фото: Пресс-служба губернатора СПб

Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия открыли в Петербурге в присутствии губернатора. 15 декабря Александр Беглов лично проверил готовность стационара, который был построен всего за десять месяцев.

- Новый корпус, рассчитанный на 305 коек, был заложен 27 февраля 2021 года и был построен в рекордные сроки, - сообщает пресс-служба губернатора.

При этом новый корпус – трансформер. В случае необходимости, н быстро может быть переоборудован под инфекционное отделение. Тогда мощность вырастает до 400 коек.

Сейчас здесь есть обычные палаты, кабинеты функциональной диагностики, операционные и палаты интенсивной терапии.