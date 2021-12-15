Школьники Петербурга получат по 200 тысяч рублей за олимпиады

Школьники Петербурга получат премии за победу и призовые места на международных и всероссийской олимпиадах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге школьники, которые стали победителями и призерами на международных и российских олимпиадах получат денежные премии. Этого будут удостоены дети, которые участвовали в конкурсах в 2020/2021 учебном году. Соответствующее постановление 15 декабря 2021 года подписал губернатор Александр Беглов.

- Премии по 200 тысяч рублей получат победители и призеры международной олимпиады в составе сборной России, - рассказали в Смольном.

Такого же вознаграждения будут удостоены победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Призеры всероссийской олимпиады получат по 100 тысяч рублей.

Всего денежные вознаграждения получат 268 учеников школ. Отмечается, что такое поощрение должно поддержать талантливых детей и стимулировать у них интерес к научной и исследовательской деятельности.