Суд принял коллективный иск об отмене QR-кодов в Петербурге

Активисты потребовали отменить действие QR-кодов в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит коллективный иск жителей города к Смольному. В нем истцы требуют отменить действие нескольких пунктов антиковидного постановления №121, в которых прописаны действующие ограничения, в том числе введение QR-кодов.

- Принят к производству коллективный административный иск граждан о признании недействующим Постановления №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части пунктов 2-1, 2.1.22, 2-5.9, 2-5.10, 2-5.12, 2-5.13, 2-5.15, 2-5.23, 2-5.29, 2-42, 2-50, как противоречащих Конституции РФ, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истцы отмечают, что пункты постановления противоречат не только Конституции, но также нормам Федеральных законов «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «О физической культуре и спорте РФ», «О персональных данных», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По данным пресс-службы судов, аналогичные иски рассматриваются в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе и Свердловской области.