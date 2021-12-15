72 станции метро Петербурга проверили после сообщения о минировании

Метро проверяли на наличие взрывчатки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и служба безопасности метрополитена проверили 72 станции петербургской подземки на наличие взрывных устройств. Причиной тревоги стало анонимное письмо, пришедшее по электронной почте.

- 14 декабря в 22:02 в полицию из Управления ФСБ по Санкт-Петербургу поступила информация о том, что на сайт ФСБ пришло сообщение о минировании разных объектов, в том числе зеленой, синей и красной ветки метро, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сведения сразу были переданы в оперативные службы, которые занялись проверкой станций. Ничего подозрительного в итоге найдено не было. Эвакуация пассажиров не проводилась.

Сейчас спецслужбы ищут автора послания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.