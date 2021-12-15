Жители Ленобласти могут оценить качество и скорость уборки снега

ЦУР проанализирует уборку снега в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ленинградской области смогут оценить качество и скорость уборки снега, а также задать вопросы и внести свои предложения. Об этом 15 декабря 2021 года рассказали в областной администрации. В регионе по распоряжению губернатора Александра Дрозденко был создан Снежный штаб, который контролирует, как проводится уборка на дорогах, во дворах и парках, на остановках и парковках.

- У жителей всегда должна быть возможность с комфортом добраться до работы, отвести детей в школы и садики, проехать по дорогам. Если у вас есть вопросы и предложения по уборке снега обращайтесь в Снежный штаб. Профильные комитеты и муниципальные администрации оперативно наведут порядок, - отметила руководитель ЦУР Ленинградской области Екатерина Путронен.

Обратиться в штаб можно в социальной сети "ВКонтакте" по ссылке. Все обращения и реакции ЦУР будет использовать для составления рейтинга районов по уборке снега. Первый рейтинг появится уже в третьей декаде декабря.