Депутаты ЗакСа отказались утверждать охранный статус Удельного парка

Удельный парк отказались брать под охрану. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Заксобрания отказались возвращать охранный статус всей территории Удельного парка, из которой была выделена земля под прокладку перспективной автомагистрали. Но в будущем ситуацию предложили обсудить в составе специальной рабочей группы.

- Депутаты во втором чтении приняли законопроект о «Зеленых насаждениях общего пользования», который восстанавливает охранный статут парка Малиновка. Ряд депутатов предложили внести в законопроект также Удельный парк, который может потеснить трасса М7. Однако 18 голосов для этого не хватило, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

При этом народные избранники сошлись во мнении, что проблему Удельного парка придется выносить на обсуждение, но позже. Сейчас сознана рабочая группа, которая занимается инвентаризацией спорного участка парка, который впоследствии также может получить охранный статус.

Напомним, что перспективная автомагистраль должна пройти параллельно проспекту Энгельса. В последнем варианте она почти не задевает парк, а скомпонована с ж/д путями Выборгского направления.