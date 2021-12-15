Более 1,3 тысячи единиц техники вышло на уборку снега в Петербурге

Улицы и парки Петербурга убирают более 1300 единиц техники и 2 тысяч специалистов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге началась оттепель после обильных снегопадов и город буквально поплыл. 15 декабря 2021 года на уборку города вышли более 2 тысяч дворников и 1,3 тысячи единиц техники. Об этом рассказали в Смольном.

- С начала этой недели температура воздуха в городе поднялась до плюсовых значений. Накануне вечером опять прошел небольшой снег, который лег на дороги двухсантиметровым слоем, - рассказали в комитете по благоустройству города.

Сейчас в усиленном режиме ведутся работы по уборке снега. За сутки с дорог было вывезено более 53 тысяч кубометров снега. Это порядка 2,6 тысяч самосвалов. В садах и парках специалисты обрабатывают дорожки от гололеда, для этого используют песок и гранитную крошку.

Напомним, что в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана, который опустится на город вечером.