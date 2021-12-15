Количество госпитализаций больных коронавирусом выросло в Петербурге

Более 380 человек госпитализированы в Петербурге с коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки выросло количество госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 15 декабря 2021 года на больничных койках оказались более 380 человек, что на 70 пациентов больше, чем днем ранее.

- За сутки в больницы Петербурга были госпитализированы 386 пациентов с коронавирусом и пневмониями. Выписаны были 374 человека, - рассказали в городской администрации.

Сейчас в Северной столице помощь больным ковидом оказывают в 14 городских и трех федеральных больницах. В них развернуто почти 7,5 тысяч коек. На данный момент из них заняты 5,8 тысяч мест.

В реанимациях в тяжелом состоянии остаются 575 пациентов, еще 333 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также во временном госпитале в "Ленэкспо" содержат 159 пациентов, 380 человек находятся в ковидном пансионате "Заря". А в домашних условиях коронавирус переносят более 26,5 тысяч человек.