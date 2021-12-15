Никольский двор в Петербурге закроется для посетителей

В Петербурге Никольский двор закроется для посетителей / Фото: Никольские ряды

Одно из самых новогодних мест в центре Санкт-Петербурга Никольский двор закроется для посетителей. Об этом предупредили в пресс-службе двора. Так, пространство будет закрыто 17 и 22 декабря.

- 17 и 22 декабря Никольский двор будет закрыт для посещения. Просим вас быть внимательными и учитывать это при планировании досуга, - рассказали в пресс-службе.

По какой причине двор будет закрыт, не уточняется. Также в Никольском дворе добавили, что в остальные дни он будет открыт и работать в обычном режиме.

Напомним, что в Никольском дворе для жителей и гостей Петербурга доступны новогодние развлечения. Так, на территории установлена больная горка, на которой можно кататься в любую погоду вне зависимости, есть снег или нет.

Двор работает по будням с 14 до 21 часов, а по выходным с 11 до 21 часов.