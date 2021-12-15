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Звезды15 декабря 2021 12:07

Музей истории и археологии Петербурга появится на Охтинском мысе

Концепцию совместно разработали Министерство культуры, правительство города и Газпром
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На Охтинском мысе все же будет музей. Фото: ВООПИК СПб

На Охтинском мысе все же будет музей. Фото: ВООПИК СПб

На Охтинском мысе все же будет музей. Территория, о которой так много спорили градозащитники, власти и владелец территории – «Газпром», станет местом для нового Музея истории и археологии Петербурга. Но лишь частично.

- Разработана концепция музея, который будет создан на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Часть экспозиции, посвященная истории шведского периода, предшествующего строительству Петербурга, будет расположена на Охтинском мысе, - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Разработкой концепции музея занимались в том числе в Министерстве культуры России. Напомним, что ранее соответствующее поручение о возможности создания музея на месте шведской крепости Ниеншанц дал президент Владимир Путин.

При этом собственник земли хотел построить там общественное пространство с бизнес-центром «Хрустальный корабль». А директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечал, что создать полноценный музей-заповедник на Охте фактически невозможно и всем сторонам надо договариваться.