Может быть и до -20: метеоролог рассказал о резком похолодании в Петербурге

Морозы возвращаются в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое похолодание придет в Петербург уже на следующей неделе. Среда и четверг станут последними днями оттепели. Я пятницы температура начнет падать. В выходные прогноз обещает небольшой «минус», а уже с понедельника вернутся настоящие декабрьские морозы.

- С 20 числа и дальше температура будет понижаться. Мы окажемся в тыловой, холодной части обширного циклона. Ветер сменится на северный. И из Арктики начнет поступать холодный воздух. Пока не буду говорить цифру «20», но -10…-15 в течение суток будет наверняка, а возможно и ниже, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Зато одновременно с морозами уйдут и снегопады, доставившие много неудобств жителям города и попившие крови коммунальщикам – Петербург до сих пор местами напоминает тундру.

Что же касается предновогодних дней и самого главного вопроса – будет ли снег на 1 января, то повод для оптимизма есть. В последнюю неделю морозы чуть отступят, но температура останется минусовой. Термометры будут показывать -5…-10 градусов.