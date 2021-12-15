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Общество15 декабря 2021 13:20

В метро Петербурга запустили тематический поезд "Большое путешествие по Северному Кавказу"

Туристический состав будет курсировать до конца январских праздников
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургском метро запущен тематический поезд «Большое путешествие по Северному Кавказу»

В петербургском метро запущен тематический поезд «Большое путешествие по Северному Кавказу»

В метрополитене Санкт-Петербурга появился поезд, при взгляде на который захочется отправится в путешествие. Состав "Большое путешествие по Северному Кавказу" начал курсировать по красной Кировско-Выборгской линии. Об этом 15 декабря 2021 года рассказали создатели проекта благотворительный фонд социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ".

- Проект запущен при поддержке Минэкономразвития РФ. Его задача — открыть людям новые красивые места нашей страны. Рассказать о природных, культурных и исторических достояниях Северного Кавказа мирового уровня, - рассказали организаторы.

Вагоны поезда оформлены разными слоганами туристических маршрутов, которые есть на Северном Кавказе. А паттерн, который нанесен на поезда, напоминает известные символы края и его географические достопримечательности.