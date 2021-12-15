"Водоканал" составил рейтинг районов Петербурга с самыми грязными канализациями

Водоканал составил рейтинг районов Санкт-Петербурга, чаще всего нарушающих правила пользования канализацией Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В 2021 году в Санкт-Петербурге горожане стали меньше пользоваться канализацией не по назначению. К такому выводу 15 декабря 2021 года пришли работники "Водоканала", проанализировав статистику засоров в сетях. Так, из-за нарушения правил канализацией в 2021 году было 47 процентов засоров, а в 2020 - 32 процента.

- Большая часть засоров по причине попадания нерастворимого мусора в систему канализации приходится на Петроградский район. Следом идут Василеостровский и Центральный районы, - пояснили в компании.

А вот культурнее всего себя ведут жители Фрунзенского района. Также хороший показатель у Колпинского и Московского районов Северной столицы.

Петербуржцам напомнили, что смывая в туалет что-то кроме водорасворимой бумаги, они способствуют образованию засоров в канализационных сетях.