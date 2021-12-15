Пробки сковали Петербург из-за сугробов и потопов 15 декабря

Серьезные пробки сковали Петербург 15 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге "неожиданно" потеплело. Также как и "неожиданно" до того началась зима со снегопадами. Улицы города завалены горами снега, которые очень активно тают. Люди не могут пройти по тротуарам, а машины проехать по дорогам. Из-за этого уже в пять часов дня 15 декабря город встал в 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".

- В Петербурге пробки в семь баллов. Ожидается, что они продолжат расти и к 18 часам достигнут восьми баллов, - сообщает сервис.

Наиболее загруженными магистралями в течение дня оказались Невский проспект, причем в обе стороны, Литейный проспект, загородный. а также Московское шоссе.

На пять часов дня хуже всего автомобилистам на Садовой улице. От Сенной площади до Михайловского замка в обе стороны машины просто стоят. Такая же ситуация на Моховой улице, Манежному переулку, улице Некрасова, Большой Пушкарской улице и по Каменностровскому проспекту.