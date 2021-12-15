Институт «Ленаэропроект» продали за 897 миллионов рублей

Здание с легендарной ранее вывеской продали с торгов. Фото: СОЦСЕТИ

Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» продан с аукциона. 100% акций института купило московское ООО «КРАСКО». Что именно будет делать с приобретением новый владелец, пока неизвестно. Но здание института на Обводном канале легко может пойти под снос – территория лакомая для застройки жильем.

- 15 декабря Российский аукционный дом (РАД) провел торги по поручению Росимущества. С превышением продан федеральный пакет акций института «Ленаэропроект», - сообщает пресс-служба РАД.

Всего в торгах приняло участие четыре претендента, победителю лот достался за 897,2 млн рублей.

Отметим, что «Ленаэропроект» 60 лет занимался проектированием, строительством и модернизацией аэропортов. В его портфеле более 300 крупных проектов, в том числе реконструкция «Пулково-2», строительство нового терминала в Мурманске, реконструкция аэропорта «Соловки» в Архангельской области.

Штат института составляет 204 человека.