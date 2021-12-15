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Общество15 декабря 2021 15:14

Жители Петербурга заливают каток в Овсянниковском саду

Горожане сами делают снежную подушку и борты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы заливают каток в Овсянниковском саду

Петербуржцы заливают каток в Овсянниковском саду

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге жители Центрального района уже второй год подряд объединяются для того, чтобы организовать для себя место для досуга. Вновь горожане собрались для того, чтобы обустроить каток в Овсянниковском саду. Они сами расчищают площадку, делают снежную подушку и заливают лед.

- Работы предстоит очень много: нужно не только закрыть ливневые стоки, перетащив металлические решетки с других площадок, прикрыть их картоном, но и сформировать снежную подушку и борты для катка, - рассказали активисты Центрального района за комфортную среду обитания.

Частично подготовить все к катку горожане успели, а вот залить его нет, так как в Петербурге началась оттепель.

Однако ранее в саду уже установили деревянную горку и тоже залили ее льдом на радость детям.