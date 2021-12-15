СПбГУ вошел в топ-3 лучших вузов Европы и Центральной Азии

СПбГУ стал одним из лучших вузов Европы и Центральной Азии Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский государственный университет занял третье место в рейтинге среди вузов стран Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Об этом 15 декабря 2021 года рассказали в университете города.

- Несмотря на высокую конкуренцию СПбГУ показал рост по четырем показателям, - сообщили в пресс-службе вуза.

Петербургский университет оказался лучшим по количеству публикаций сотрудников, количеству иностранных студентов, эффективности интернет-ресурсов. Кроме того, самый высший бал получила академическая репутация университета.

СПбГУ опередили всего два вуза - это МГУ имени М. В. Ломоносова, который занял первое место, а на втором оказался Карлов университет в Чехии.