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Общество15 декабря 2021 16:10

СПбГУ вошел в топ-3 лучших вузов Европы и Центральной Азии

Петербургский университет занял третье место в рейтинге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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СПбГУ стал одним из лучших вузов Европы и Центральной Азии

СПбГУ стал одним из лучших вузов Европы и Центральной Азии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский государственный университет занял третье место в рейтинге среди вузов стран Европы и Центральной Азии по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Об этом 15 декабря 2021 года рассказали в университете города.

- Несмотря на высокую конкуренцию СПбГУ показал рост по четырем показателям, - сообщили в пресс-службе вуза.

Петербургский университет оказался лучшим по количеству публикаций сотрудников, количеству иностранных студентов, эффективности интернет-ресурсов. Кроме того, самый высший бал получила академическая репутация университета.

СПбГУ опередили всего два вуза - это МГУ имени М. В. Ломоносова, который занял первое место, а на втором оказался Карлов университет в Чехии.