В лесничестве назвали реальную цену новогодних елок на базарах Петербурга

В конце концов елку можно срубить самостоятельно - и это, пожалуй, самый оптимальный вариант. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальная себестоимость новогодней елки в Ленинградской области составляет порядка семи рублей за один метр. Именно по такой цене деревья разыгрываются на аукционах, в которых участвуют компании-заготовители и перекупщики. Об этом «КП-Петербург» в среду, 15 декабря, рассказал директор Ломоносовского лесничества Алексей Дикий.

- Конечно, елку мало просто купить, - уточнил специалист. – Нужно организовать вырубку, наладить доставку деревьев в Петербург, арендовать склад и торговое место у города. Тем не менее даже со всеми обязательными расходами наценки на елки на базарах получаются очень существенные.

К тому же, отмечает Алексей Дикий, у продавцов своя система оценки: стоимость елок они формируют не по метрам, а по полуметрам. Из всего этого в итоге складывается итоговая цена главного символа Нового года – прошлой зимой она начиналась от 600 рублей за метровую елку. Стоимость экземпляров в два-три метра высотой могла доходить до нескольких тысяч рублей.

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