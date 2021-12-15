В правительстве Ленобласти объяснили, кто может взять выходной после вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Ленобласти движется уверенными темпами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Получить оплачиваемый выходной после вакцинации против COVID-19 в Ленинградской области может любой работник – вне зависимости от того, в какой именно сфере труда он занят. Правда, есть нюанс – давать этот выходной или нет, решает работодатель. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил региональный комитет по трубу и занятости.

- Правительство Ленинградской области рекомендовало работодателям стимулировать подчиненных к прохождению вакцинации, - пояснили в ведомстве. – В том числе и при помощи такой меры, как предоставление выходного после прививки. Тем не менее окончательное решение по этому вопросу остается за самим работодателем.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, с какими показателями по коронавирусу завершает 2021 год Петербург, и не стоит ли нам после новогодних праздников ждать пятой волны эпидемии.