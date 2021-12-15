В Петербурге арестовали мужчин по обвинению в убийстве пары и поджоге их тел

В Петербурге арестовали двух мужчин по обвинению в убийстве пьяной пары. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в убийстве собутыльников. По версии следствия, вечером 11 декабря группа собралась на втором этаже заброшенного здания на улице Константина Заслонова. Все изрядно выпили алкоголь, после чего между сторонами возник конфликт. Одного мужчину хладнокровно зарезали ножом, а его подругу – придушили. После этого двое злоумышленников подожгли тела убитых. Позже экспертиза установит, что на самом деле пара погибла от отравления угарным газом.

- Геннадия Решетникова и Романа Повида заключили под стражу на срок по 11 февраля 2022 года. Повид и его адвокаты возражали против ареста, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчинам грозит путевка в колонию строгого режима на срок от 8 до 20 лет.