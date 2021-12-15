Часть эркера рухнула с дома на 4-й Советской улице в Петербурге

В Петербурге рухнула часть балкона с дома в центре города. Фото: скриншот видео vk.com/spb_today

Не только сосульки падают в середине декабря в Петербурге – часть эркера рухнула с дома №46/8 на 4-й Советской улице. Все произошло вечером в среду, 15 декабря. Информация о возможных пострадавших уточняется. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Центрального района, на асфальт упали огромные куски штукатурки, общей площадью в три квадратных метра. Судя по фото с места, эркер «упаковали» в защитную сетку, но она порвалась.

- На данный момент место обрушения огородили, предприняли все необходимые меры безопасности. Работы по обследованию штукатурного слоя данного участка фасада запланированы на завтра,16 декабря, - отметили в районной администрации.

За дом отвечает ЖКС №3. Коммунальщики заверяют, что ранее уже предлагали быстрее начать капремонт фасадов дореволюционного здания, но не вышло.