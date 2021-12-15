Дорогу в Усть-Лугу в Ленобласти полностью реконструируют в 2023 году

Дорогу в Усть-Лугу планируют реконструировать в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобильную дорогу 41К-005, соединяющую город Псков и поселок Усть-Луга в Ленинградской области, полностью реконструируют в 2023 году. Об этом в среду, 15 декабря, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

- До весны эта дорога будет поддерживаться в рабочем состоянии «Ленавтодором», - уточнил Александр Дрозденко. – Весной начнется ремонт. Основные грузовые работы планируется завершить до конца 2022 года.

В 2023 году, по словам губернатора, трассу полностью реконструируют. На все работы потребуется два миллиарда рублей – эти деньги уже заложены в бюджете региона.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, по какому маршруту в Ленинградской области планируется пустить новую автомобильную трассу КАД-2, затронет ли она территории дачных поселков, и стоит ли их владельцам заранее об этом беспокоиться.