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Общество15 декабря 2021 17:25

В Петербурге перестали пускать непривитых рабочих на территорию ОСК

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ОСК ввел правило о недопуске на территорию предприятий непривитых посторонних людей.

ОСК ввел правило о недопуске на территорию предприятий непривитых посторонних людей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) перестала пускать на свою территорию в Петербурге сотрудников контрагентов, которые не прививались от коронавируса. Недовольные рабочие даже вызвали на место полицию. Как пишет «РБК-Петербург», в корпорации решили соблюдать законодательство и распоряжения Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19. При этом все сотрудники самой ОСК могут совершенно свободно попасть к себе на работу.

- Для всех сотрудников группы компаний ОСК организовано регулярное бесплатное ПЦР-тестирование в целях минимизации рисков заражения внутри коллективов, - уточнили изданию в ОСК.

При этом в корпорации подчеркивают, что все посторонние могут попасть на территорию предприятий только с ПЦР-тестом, справкой об антителах или вакцинаций.