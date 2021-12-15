СК проверит инцидент с падением штукатурки на двух полицейских в центре Петербурга

Следком проверит падение штукатурки на двух полицейских в центре Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

СК займется проверкой падения огромных кусков штукатурки на двух полицейских в центре Петербурга. В ГУ МВД России по городу и области рассказали «Комсомолке», что соответствующую информацию направили в следственные органы. Напомним, у дореволюционного дома с 4-й Советской улицы отпала часть эркера – всего обвалилось три квадратных метра. Опасное место заранее обезопасили защитной сеткой, но она порвалась.

- В результате происшествия действительно пострадали двое полицейских, они получили незначительные травмы. Стражам порядка оказали необходимую медицинскую помощь прямо на месте, после чего они продолжили службу, - отметили в Главке.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что зданию давно требовался капремонт фасадов, но сделать его раньше не вышло, как ни старались коммунальщики.