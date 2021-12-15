На СКА Арене начали строить несущие колонны, стены и перекрытия

Пиотровский посетил строительство СКА Арены и остался впечатлен. Фото: Смольный

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский остался под впечатлением после посещения строительства СКА Арены. В середине декабря на стадионе приступили к возведению стен, несущих колонн, перекрытий и лестниц. В некоторых местах уже смонтировали кровлю весом в 637 тонн. Каждый день на стройке заняты около трех тысяч человек, люди трудятся в три смены.

- Ледовый дворец будет рассчитан на посещение 21 500 человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тысяч человек на концертно-развлекательных. Ориентируемся на то, что в течение года площадка сможет принимать более 160 событий, - пишет Пиотровский в своем Telegram-канале.

Стадион введут в эксплуатацию осенью 2022 года. Фото: Смольный

К слову, в стадионе помимо ледовой арены будет фитнес-центр и бассейн. Вокруг сооружения обещают благоустроить парковую зону для занятий спортом, прогулок и семейного отдыха. Завершить строительство намерены осенью 2022 года.

Напомним, СКА Арену строят вместо разрушенного СКК, при обвале крыши которого погиб рабочий.