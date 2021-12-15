«Там идеально»: Мать-курьер с ДЦП въехала в социальное жилье в центре Петербурга

Мать-курьер с ДЦП из Петербурга въехала в безопасное социальное жилье. Фото: предоставлено "КП" / СОЦСЕТИ

24-летняя Ксения, мать с ДЦП, работающая доставщицей еды с ребенком на руках, наконец-то въехала в социальное жилье в центре Петербурга. Напомним, о женщине позаботились волонтеры, которые вывезли ее из квартиры маргиналов, где ее обижали гражданский муж и его пьющие родители. Семейка высасывала из матери годовалого малыша все деньги, которые она зарабатывала в качестве курьера, крутясь как белка в колесе с огромным рюкзаком и коляской, поскольку не могла оставить ребенка без присмотра.

«Комсомолка» подключила к истории комитет по социальной политике, после чего о ситуации узнали во всем Смольном и женщине быстро нашли надежный кризисный центр. На протяжении двух дней Ксения и волонтеры собирали нужные справки для соцжилья. И вот, 15 декабря мама и малыш наконец-то оказались в спокойном и безопасном месте.

- Там идеально. Не переживайте, - рассказала волонтер Ирина в разговоре с «КП-Петербург». Ксения переехала, завтра я ее заберу, потому что есть дела еще.

В кризисном центре уже заверили, что Ксения получит всю необходимую помощь, в том числе психологическую и юридическую. В обиду молодую мать не дадут. Сбор средств и вещей для Ксении и малыша пока откладывается.