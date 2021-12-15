Сотрудники Эрмитажа обнаружили 100-летнюю конфету в платье сестры Николая II

В Эрмитаже обнаружили конфету, спрятанную в платье сестры Николая II. Фото: instagram.com/hermitage_museum

Сотрудники Эрмитажа обнаружили столетнюю конфету в праздничном наряде великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II. Это произошло при поступлении костюма женщины в лабораторию реставрации при музее. Художник-реставратор Галина Федорова удивилась, что один из рукавов платья был неожиданно зашит, но очень легонько. Оказалось, что там прятался леденец.

Великая княгиня не нашла другого места для конфетки. Фото: instagram.com/hermitage_museum

- На ладошку выпало что-то непонятное, нечто. Что-то розоватое, камушек, - вспоминает сотрудница Эрмитажа Галина Федорова. – Я почему-то это нечто лизнула, древний инстинкт сработал! Получилось сладенько. Это была помадка начала XX века.

Реставраторы выяснили, что конфетку надкусили. Вероятно, это случилось во время бала. Видимо, великая княгиня не придумала, куда можно было бы положить остаток помадки рядом места, поэтому и спрятала ее в рукав. При большом увеличении на столетнем леденце видно тиснения букв. Не исключено, что конфету сделали в кондитерской императорского двора.