Сильный туман накроет Петербург к утру 16 декабря

Сильный туман нагрянет в Петербург к утру четверга, 16 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный туман накроет Петербург к утру четверга, 16 декабря. Соответствующее метеопредупреждение об ухудшении погоды опубликовало МЧС. По информации спасателей, хуже всего с видимостью будет в ночное время.

- Как передают в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 декабря, начиная с 02:00-05:00 часов, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

К слову, 16 декабря в Северной столице потеплеет до +3 градусов, будет дуть умеренный ветер. На дорогах опять стоит ждать гололедицу. Тем временем в Ленобласти будет схожая погода, но со снегопадом.