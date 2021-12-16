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Общество15 декабря 2021 21:42

Сильный туман накроет Петербург к утру 16 декабря

О неблагоприятном природном явлении предупредили в МЧС
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сильный туман нагрянет в Петербург к утру четверга, 16 декабря.

Сильный туман нагрянет в Петербург к утру четверга, 16 декабря.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный туман накроет Петербург к утру четверга, 16 декабря. Соответствующее метеопредупреждение об ухудшении погоды опубликовало МЧС. По информации спасателей, хуже всего с видимостью будет в ночное время.

- Как передают в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 декабря, начиная с 02:00-05:00 часов, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

К слову, 16 декабря в Северной столице потеплеет до +3 градусов, будет дуть умеренный ветер. На дорогах опять стоит ждать гололедицу. Тем временем в Ленобласти будет схожая погода, но со снегопадом.