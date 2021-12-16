Жители домов на Наличной улице в Петербурге остались без тепла на ночь

В Петербурге жители домов на Наличной улице лишились тепла к ночи с 15 на 16 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители нескольких домов на Наличной улице в Петербурге остались без тепла на ночь с 15 на 16 декабря. Все из-за дефекта, который заметили теплоэнергетики во время планового объезда территории. Специалисты долго не думали и решили менять проблемный участок, чтобы там ничего не рвануло в морозные дни. По прогнозам, тепло в батареи вернется утром четверга, 16 декабря.

- Управляющим компаниям сказали вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления, - пишут «Невские новости» со ссылкой на «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее «КП-Петербург» писала о масштабных работах по замене теплосетей в Красносельском районе, где некоторым трубам исполнилось более 50 лет.