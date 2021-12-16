Мужчина погиб на пожаре в доме на Рябовском шоссе

Мужчина погиб на пожаре в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар в частном доме унес жизнь человека. Трагедия произошла в Красногвардейском районе Петербурга в ночь на четверг. Огонь вспыхнул в частном доме, стоящем на Рябовском шоссе. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, но при разборе завалов был обнаружен труп.

- 16 декабря в 03:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Рябовское шоссе, дом 33. Происходило горение частного, 1-этажного жилого дома на площади восемь квадратных метров. В 04:30 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что погибшим оказался мужчина. Сейчас полиция устанавливает личность жертвы ЧП. А пожарные дознаватели выясняют причину возгорания.

К ликвидации пожара привлекались девять человек личного состава МЧС и две единицы техники.