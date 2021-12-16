До +3 градусов и мокрый снег с дождем обещают в Петербурге в четверг

В Петербурге опять будет слякотно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аномально теплая для середины декабря погода ждет жителей Петербурга в четверг. Погода продолжит превращать кучи неубранного снега в грязную и слякотную кашу. Термометры днем покажут до +3 градусов.

- 16 декабря погоду в Петербурге продолжит определять теплый сектор обширного циклонического вихря. При облачности пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура воздуха останется существенно выше нормы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В течение дня термометры в Петербурге покажут +1…+3 градуса, по Ленинградской области будет от -1 до +4. Ветер западный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление сильно не изменится и составит 754 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.