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Общество16 декабря 2021 5:20

До +3 градусов и мокрый снег с дождем обещают в Петербурге в четверг

Но сильных осадков не ожидается
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербурге опять будет слякотно.

В Петербурге опять будет слякотно.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аномально теплая для середины декабря погода ждет жителей Петербурга в четверг. Погода продолжит превращать кучи неубранного снега в грязную и слякотную кашу. Термометры днем покажут до +3 градусов.

- 16 декабря погоду в Петербурге продолжит определять теплый сектор обширного циклонического вихря. При облачности пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура воздуха останется существенно выше нормы, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В течение дня термометры в Петербурге покажут +1…+3 градуса, по Ленинградской области будет от -1 до +4. Ветер западный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление сильно не изменится и составит 754 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.