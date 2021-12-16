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Происшествия16 декабря 2021 6:12

Прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на полицейских с дома на 4-й Советской улице

В районной администрации пообещали обследовать фасад здания
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Прокуратура проверит падение штукатурки на полицейских.

Прокуратура проверит падение штукатурки на полицейских.

Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после ЧП с обрушением куска штукатурки с фасада дома на 4-й Советской улицы. Части фасада упали на двух сотрудников полиции, оказавшихся в неудачное время в неудачном месте.

- Прокуратура Центрального района проверит исполнение жилищного законодательства, а также даст оценку полноте действий ответственных должностных лиц управляющей компании, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что пострадавшие отделались ушибами и ссадинами. После оказания медпомощи они продолжили службу.

А в районной администрации уже пообещали обследовать проблемное здание. Чиновники приедут на место ЧП в течение дня 16 декабря.