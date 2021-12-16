Пострадавший в ДТП на Невском мужчина получил перелом позвоночника

В ДТП на Невском проспекте погибла девушка и серьезно пострадал молодой мужчина. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

Молодой мужчина, пострадавший в ДТП на Невском проспекте, находится в тяжелом состоянии в реанимации Мариинской больницы. У него серьезные травмы, включая сотрясение мозга и перелом позвоночника.

- Пешеход 1995 года рождения, житель республики Саха (Якутия) с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом позвоночника в тяжелом состоянии госпитализирован в Мариинскую больницу, - сообщает источник «КП-Петербург».

Спутница пострадавшего, 23-летняя девушка, погибла на месте.

Напомним, что поздним вечером 15 декабря пешеходов, шедших по «зебре» на зеленый свет, снес белый «Фольксваген Поло», предварительно - такси. За рулем машины находился 43-летний мужчина, имевший признаки опьянения. Он задержан. Позднее полиция возбудила уголовное дело. Виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.