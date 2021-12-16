МЧС предупреждает о тумане в Петербурге

Туман окутает Петербург утром в четверг. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий в городе. В ближайшие три часа, по данным синоптиков, Северную столицу накроет туман.

- В ближайшие 1-3 часа, преимущественно в прибрежных районах, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Конечно, для пешеходов 500 метров – большая величина, но для водителя машины, которая на скорости в 60 км/час пролетает отрезок за 30 секунд, это может стать причиной ДТП. И на пригородных трассах транспорт едет 90-100 км/час. И тормозного пути может просто не хватить.

Автомобилистов призывают не нарушать правила, не превышать скорость и быть осторожными.