Полиция задержала трех мужчин, вымогавших деньги у бизнесмена из Петербурга

В Петербурге задержали троих мужчин, вымогавших 18 млн рублей у бизнесмена Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех мужчин, которые вымогали деньги у местного бизнесмена. Вымогатели требовали у предпринимателя отдать им более 18 миллионов рублей в счет несуществующего долга. Об этом 16 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Вечером 8 декабря подозреваемые назначили встречу с предпринимателем в кафе на Аптекарской набережной. Там они стали требовать с мужчины 18,8 миллионов рублей. Вскоре разговор перешел в конфликт и один из преступников достал пистолет, - рассказали в полиции.

За этим всем следили оперативники, которые сразу же приняли решение начать задержание. Всех троих доставили в отдел полиции, забрали у них травматический пистолет.

По факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Одного из подозреваемых отправили в СИЗО, остальных оставили под домашним арестом. Сейчас расследование продолжается.