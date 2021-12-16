Жителя Петербурга заподозрили в многолетнем принуждении к сексу своей падчерицы

В Петербурге девочку отчим склоняет к сексу на протяжении трех лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге местного жителя подозревают в многолетнем принуждении к сексуальным отношениям своей падчерицы. В полицию с заявлением 15 декабря 2021 года обратилась женщина, работающая социальным педагогом в местной школе. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 43-летняя женщина, проживающая в одном из домов по проспекту Наставников в Красногвардейском районе рассказала о том, что одну из ее учениц склоняет к сексу отчим девочки, - рассказал источник.

Со слов педагога, 50-летний мужчина, проживающий в доме на Ленской улице, а протяжении трех лет по месту жительства склонял к действиям сексуального характера свою падчерицу. Сейчас девочке 15 лет, но когда все началось, ей было всего 12.

На данный момент информация передана в следственный комитет, который занимается проверкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.