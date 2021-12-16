Машина ДПС сгорела на Гренадерском мосту в Петербурге

В Петербурге сгорела машина ДПС Фото: принтскрин видео.

Полицейская машина сгорела в Санкт-Петербурге. В половине десятого утра 16 декабря 2021 года автомобиль марки "Форд", принадлежащий ДПС, загорелся прямо на Гренадерском мосту в Петроградском районе. Очевидцы рассказали, что из машины выбежал инспектор, забрал из нее ценные вещи и стал звонить в МЧС.

- У меня есть видео почти с начала возгорания.Странно, но ДПСник даже не предпринял попытки начать тушить свое авто. И никто из водителей не остановился с огнетушителем ему помочь. Изначально это выглядело, как закипевшая машина, - рассказала в социальных сетях очевидица.

Автомобилисты рассказали, что из-за пожара временно движение по Гренадерскому мосту было перекрыто. На место быстро приехала пожарная машина.

- В 9:30 пожар был ликвидирован. Машина сгорела частично, никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

На данный момент движение по мосту снова открыто.