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Происшествия16 декабря 2021 8:29

Полиция нашла новую восьмилетнюю жертву отца-педофила из Ленобласти

Ранее мужчина был задержан за надругательство над дочерью своей сожительницы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция обнаружила новую жертву педофила из Ленобласти

Полиция обнаружила новую жертву педофила из Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области полиция нашла еще одну жертву мужчины, задержанного за сексуальное насилие над ребенком. Об этом 16 декабря 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- С середины ноября 49-летний подозреваемый находится в СИЗО№1. Во время оперативных мероприятий выяснилось, что 23 октября 2021 года, находясь дома в деревне Малое Вереево Гатчинского района он совершил действия сексуального характера, в отношении своей восьмилетней дочери, - рассказал источник.

По факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина был задержан после того, как стало известно о то, что 13 ноября, находясь в том же доме, под угрозой применения физической силы, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери своей сожительницы.