Заболеваемость коронавирусом упала ниже 2 тысяч человек в сутки в Петербурге 16 декабря

Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом снова опустилась ниже 2 тысяч человек. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 16 декабря 2021 года было зарегистрировано 1992 случая заболевания, что на 3,1 процента меньше, чем днем ранее.

- А вот число смертей снова увеличилось. В городе за сутки скончались еще 61 пациент с коронавирусом. На два случая больше, чем днем ранее. Среди выздоровевших 2424 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 823 312 местных жителей, из них выздоровели 766 249 горожан и скончались 27 128.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

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