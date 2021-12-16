Число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге выросло 16 декабря

Более 400 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает расти количество госпитализаций больных коронавирусом. По данным городской администрации на 16 декабря 2021 года за последние сутки в больницах оказались еще более 400 человек. Хотя всего днем ранее число не достигало этой отметки.

- За минувшие сутки в Петербурге были госпитализированы 423 пациента с коронавирусом и пневмониями. Еще 450 человек выписали с больничных коек, - рассказали в Смольном.

На данный момент из 7,5 тысяч коек, развернутых в 17 больницах в Петербурге, занято более 5,7 тысяч мест. Среди тяжело больных пациентов, которые находятся в реанимации - 570 человек. Еще 321 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" сейчас находятся 157 пациентов, еще 375 содержатся в пансионате "Заря".