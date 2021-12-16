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Общество16 декабря 2021 10:06

Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге вырастут в 2022 году

Плата за электричество станет дороже на 5 процентов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
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В Петербурге с 2022 года вырастут тарифы на ЖКХ

В Петербурге с 2022 года вырастут тарифы на ЖКХ

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем рост составит 3,9 процентов, что чуть ниже уровня инфляции. Об этом сообщили 16 декабря 2021 года на пресс-конференции по тарифам в правительстве города.

- Плата за газ станет дороже на 3,3 процента, за электричество в среднем на 5 процентов, за воду и водоотведение - на 1,7 процента, - сообщили на конференции.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей станет дороже на 3,5 процента. А плату за обращение с твердыми коммунальными отходами с 2022 года будет регулировать комитет по тарифам. Раньше этим занимались собственники на общих собраниях.

Добавим, что все изменения по тарифам в Петербурге вступят в силу с 1 июля 2022 года.