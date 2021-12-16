Заводу «Форд» во Всеволожске нашли нового владельца

Заводу "Форд" нашли новых владельцев. Фото: lenobl.ru

Власти Ленинградской области смогли найти нового владельца для завода «Форд» во Всеволожске, закрытого два года назад. Теперь здесь начнут выпускать автокомпоненты для корейских автомобилей. А на предприятии появится более 500 рабочих мест.

- Инвестиционный проект предполагает производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей, в эту сумму входит покупка площадки, ее реконструкция и закупка оборудования. На предприятии будет создано 520 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект был одобрен на заседании Инвестиционного совета Ленинградской области. А губернатор региона лично поблагодарил гендиректора ООО «СВ РУС» за выбор площадки для создания нового производства.

Запуск завода в работу намечен на 2023 год.

Справка «КП»: SUNGWOO HITECH (российское представительство - ООО «СВ РУС») – корейская компания-производитель автозапчастей. Основана в 1977 Продукция – силовые элементы кузова, двери, бампера. Главными заказчиками компании являются Hyundai, Kia.