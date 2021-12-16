Рекордное количество снега вывезли с улиц Петербурга с начала сезона

Почти 800 тысяч "кубов" снега вывезли с улиц Петербурга с начала сезона Фото: Артем КИЛЬКИН

Наступившая зима в Санкт-Петербурге уже начинает устанавливать рекорды. С конца ноября, когда в городе пошел снега, по сегодняшний день 16 декабря 2021 года с улиц города вывезено уже более 790 тысяч кубометров снежных масс. Если сравнивать с прошлым сезоном, то отметка в 800 тысяч "кубов" была достигнута лишь 20 февраля.

- Только за минувший день с улиц Петербурга было вывезено более 44 тысяч кубометров снега, это примерно 2,2 тысячи полных самосвалов, - рассказали в Смольном.

Сейчас все службы переведены в усиленный режим. Ночью на уборку дорог и тротуаров были выведены более 1 тысячи единиц спецтехники. С утра на улицы вышли более 1 тысячи машин и 1,2 тысячи дворников.Также парки и скверы очищают более 800 специалистов и 250 единиц техники.

Напомним, что петербуржцы могут обращаться по вопросам уборки по телефону 314-60-13.